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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، التقى وفدا من جمهورية بيلاروسيا برئاسة نائب وزير النقل والاتصالات سيرغي دوبينا، وذلك في مقر الهيئة الرئيس بالرياض. وجرى خلال اللقاء التوقيع على سجل مباحثات يتضمن الاتفاق على مشروع اتفاقية ثنائية في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومتي السعودية وجمهورية بيلاروسيا. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، والتوقيع على سجل مشاورات في مجال خدمات النقل الجوي بين المملكة وجمهورية بيلاروسيا.

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