شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية.. "داو جونز" يغلق على ارتفاع بنسبة 0.3% والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات الأسهم الأمريكية

البورصة الأمريكية

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات الأسواق الأمريكية ارتفاعا عند الإغلاق.وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3% أو بما يعادل 125 نقطة إلى 39512 نقطة.أما مؤشر " ستاندرد آند بورز 500" أغلق على ارتفاع بنسبة 0.15% أو بما يعادل 8 نقاط إلى 5222 نقطة.كما أغلق مؤشر "ناسداك" مستقراً عند 16340 نقطة. وتتوقع تقارير أن تشهد العقود الآجلة لمؤشر داو جونز إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" القياسي والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك صعود كبير خلال الأسبوع الجاري.ويأتي هذا بعدما أعلنت شركة "بيركشاير هاثاواي" التابعة للملياردير وارن بافيت عن أرباح قوية ونمو نقدي، بحسب صحيفة إنفيستورز بيزنس دايلي الأمريكية.