مجموعة stc تستعرض أحدث مشاريعها في مراكز البيانات خلال مشاركتها المؤتمر الأوروبي للساعات في لندن

شاركت مجموعة stc الممكن الرقمي، في المؤتمر الأوربي للساعات والذي أقيم في مدينة لندن (15- 17 أكتوبر 2024) بصفتها الراعي ألماسي للمؤتمر، حيث عرضت المجموعة أحدث مشاريعها في مراكز البيانات وأبرز مشاريع الكوابل البحرية والخدمات التي تقدمها لمزودي خدمات الاتصالات والمشغلين الدوليين وقطاع الأعمال الدولي.

وجمعت هذه النسخة، التي أقيمت للمرة الثالثة والعشرين توالي كلٍ من مشغلي الشبكات، ومراكز البيانات، ومقدمي الخدمات السحابية، وخدمات تبادل الإنترنت، ومقدمي المحتوى، وشركات الأقمار الصناعية وغيرها، مركزة على مستقبل شبكات البنية التحتية الرقمية.

ويعكس استمرار مشاركات مجموعة stc في المحافل الإقليمية والدولية والتي من بينها المؤتمر الأوروبي للساعات 2024 التزامها أكبر ممكن رقمي في منطقة الشرق الأوسط بمواصلة العمل على تعزيز شراكاتها المحلية والدولية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وذلك لتمكين المؤسسات والشركات من تحقيق مستهدفاتها في مسيرتها نحو التحول الرقمي، وقد استثمرت المجموعة في تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير شبكة عالية الكفاءة من الكوابل الدولية، بما يوائم رؤية السعودية 2030 المتمثلة في زيادة الرقمنة في السوق السعودي.

وقد مثل المجموعة في هذا المؤتمر المهندس محمد العبادي الرئيس التنفيذي للنواقل والمشغلين بالمجموعة في جلسة رئيسية للحديث عن مستقبل الاتصالات وبهدف تطوير الأعمال الرقمية وتعزيز الفرص الاستثمارية في خدمات الربط الدولي ومراكز البيانات، أطلقت مجموعة stc شركة center3 مؤخرًا، لتوفر أحدث تقنيات الاتصال والاستضافة ورفع قدرة مراكز البيانات لاحتواء احتياج الأسواق والربط بين القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا.

يذكر أن شركة 3 Center تسعى إلى إدارة البيانات الضخمة والحوسبة الفائقة السرعة لمزودي الخدمات المحليين والدوليين من خلال إدارة أصول البنية التحتية الرقمية التي تمتلكها من مراكز بيانات وكوابل بحرية ونقاط تبادل الإنترنت.

تجد الإشارة إلى أن مجموعة stc فازت بجائزة “أفضل حملة تسويقية على منصات التواصل الاجتماعي” خلال مراسم حفل توزيع جوائز Global Carrier Awards الذي أقيم ضمن فعاليات مؤتمر السعات الأوروبي في لندن العام الماضي، حيث أطلقت تلك الحملة بمناسبة الإعلان عن إنشاء شركة center3، واحدة من أحدث الشركات الشقيقة للمجموعة.

