700 ألف زائر لمهرجان الخرج الأول للتمور والقهوة السعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم مساء اليوم مهرجان الخرج الأول للتمور والقهوة السعودية الذي انطلق يوم الجمعة 10 يناير الجاري، مسجلًا أكثر من 700 ألف زائر خلال عشرة أيام.

وأوضح رئيس اللجنة العليا للمهرجان المهندس عبدالعزيز الشريف, أن المهرجان في نسخته الأولى حظي بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج, الذي تابع تفاصيل المهرجان منذ رسم الملامح الأولى نظرًا لأهميته وارتباطه بالعادات والتقاليد ورمز للكرم ورافد اقتصادي وطني، وشهد المهرجان معدلات زيارة عالية ومبيعات تجاوزت 10 ملايين ريال.

وأكد الشريف أن هذا المهرجان يأتي ضمن حزمة من الفعاليات التي تعتزم المحافظة إقامتها، التي تركز على ما تزخر به المملكة من قوة اقتصادية في مجالات متعددة توفر الاكتفاء الذاتي وتسهم في الأمن الغذائي وبيئة استثمارية مثالية وآمنة تعمل وفق إستراتيجية رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن منتجات التمور من المنتجات التي تشتهر بها محافظة الخرج والمحافظات المجاورة، وارتباطها بالقهوة السعودية كرمز للكرم وعنوان لكل منزل, دفعتنا لإقامة المهرجان الذي التقى فيه الشركات والمؤسسات والمنشآت المتخصصة في التمور والقهوة السعودية والأفراد الذين لديهم تجارب فعالة في العناية بالنخيل وشجرة البن ليحضوا بأكبر تجمع للمزارعين والمنتجين.

