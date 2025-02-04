الارشيف / الاقتصاد

بزيادة 18.7%.. 11.9 مليار ريال قروض سكنية للأفراد في شهر

بزيادة 18.7%.. 11.9 مليار ريال قروض سكنية للأفراد في شهر

الدمام - شريف احمد - ارتفع حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف، في ، خلال ديسمبر الماضي، على أساس شهري، مسجلا 11.941 مليار ريال، بزيادة 18.7%، مقارنة بـ10.064 مليار ريال في شهر نوفمبر 2024.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن "ساما"، أن التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد ارتفع على أساس سنوي في ديسمبر 2024، بنسبة 91.5%، مقارنة بـ6.237 مليار ريال، في الشهر المماثل من عام 2023.

الفلل تستحوذ على 68%

وفقا للنشرة، استحوذت الفلل على نسبة 68%،من إجمالي التمويل العقاري للأفراد، مسجلة 8.120 مليار ريال، بارتفاع على أساس شهري وسنوي بنسبة 24.9%، و88.5% على التوالي.
وأفادت النشرة بأن الشقق استحوذت على نسبة 29.2% من إجمالي التمويل العقاري للأفراد في ديسمبر، مسجلة 3.486 مليار ريال، بزيادة 10.5% على أساس شهري، و108% على أساس سنوي.
وأوضحت أن الأراضي استحوذت على نسبة 2.8% من إجمالي التمويل العقاري المقدم من المصارف للأفراد، منخفضة بنسبة 17.9% على أساس شهري، فيما ارتفعت بنسبة 31.4% على أساس سنوي.
وذكرت النشرة، أن إجمالي عدد عقود التمويل العقاري للأفراد سجل في شهر ديسمبر الماضي، 15294 عقدا، مرتفعا على أساس شهري، وسنوي، بنسبة 16.4%، و76.9% على التوالي.
