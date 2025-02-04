شكرا لقرائتكم خبر عن رغم التحديات العالمية.. مؤشرات الاقتصاد السعودي تواصل الصعود وتحقق مستهدفاتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل مؤشرات الاقتصاد السعودي في الصعود، رغم ما يعانيه الاقتصادي العالمي من أزمات عنيفة وتوترات متلاحقة ومستمرة.

استطاعت المملكة الحفاظ على تصنيفها كواحدة من أقل الاقتصادات عرضة للمخاطر العالمية بين دول المنطقة، وواصل مؤشر مديري المشتريات أداءه الجيد ليصل إلى 58.4 نقطة في ديسمبر 2024، مما يدل على تحسن ملحوظ في نمو القطاع الخاص غير النفطي .





اختتم القطاع الخاص غير النفطي عام 2024 على نحو قوي، في ظل تحسن ظروف الأعمال بشكل ملحوظ، مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة، وبفضل الطلب المحلي المرتفع وتعزيز الصادرات.

استمر نمو الإنفاق الاستهلاكي خلال عام 2024 بدعم من ارتفاع استهلاك السلع المعمرة، مما يشير إلى قوة الطلب المحلي.

تنفيذ خطة الاستدامة المالية



يعد "برنامج الاستدامة المالية" أحد أول برامج تحقيق (رؤية المملكة 2030)، والذي أٌطلق في نهاية عام 2016م، بمسمى برنامج تحقيق التوازن المالي، وتحول فيما بعد إلى برنامج الاستدامة المالية .

يأتي قرار إنهاء "برنامج الاستدامة المالية"، بعد استكماله لتنفيذ خطته التي تضمن استمرارية التقدم والإنجاز، ومساهمته في وضع أسس الاستدامة المالية في مختلف القطاعات الرئيسية .

تحقيق رؤية 2030

تعتبر برامج تحقيق (رؤية 2030)؛ كيانات متوسطة المدى استحدثت معظمها بعد إطلاق الرؤية باعتبارها الأدوات الأساسية للتنفيذ، التي أسهمت بشكل فاعل خلال السنوات الماضية في تعزيز مستويات التعاون بين المنظومة، وسرعت وتيرة الإنجاز وتجاوز الرؤية لعدد من مستهدفاتها الطموحة .

ساهمت برامج تحقيق الرؤية في بناء المهارات والقدرات المؤسسية، وتزويد الكيانات الحكومية بالأدوات والأطر اللازمة لتعزيز استدامة النمو والتطوير .

تعمل الكيانات الحكومية اليوم بتكاملٍ أكبر مع برامج تحقيق الرؤية من خلال تنفيذ المبادرات والاستراتيجيات الوطنية .

تتطلب المرحلة الحالية الانتقال لنماذج عمل مختلفة تعزز المكتسبات المتحققة وتبني عليها لتعمّق الأثر وتحقق المزيد من التقدّم نحو مستهدفات رؤية المملكة 2030 .



