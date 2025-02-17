مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12266 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 105.61 نقاط, ليقفل عند مستوى 12266.46 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 219 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 41 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 201 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سلوشنز، وشاكر، وبرغرايزر، وأبو معطي، وجمجوم فارم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أنعام القابضة، والموارد، والماجد للعود، والسعودي الألماني الصحية، ومتكاملة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.82% و 5.80% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات الراجحي، وسلوشنز، وأرامكو السعودية، ونايس ون، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 92.37 نقطة ليقفل عند مستوى 31644.81 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 51 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم.

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