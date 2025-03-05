شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسترا»: توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، أمس توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 240 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 80 مليون سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 3 ريالات، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 30%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-09-18 الموافق 2025-03-18، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-09 الموافق 2025-04-07.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 240 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 80 مليون سهم.
أخبار متعلقة
أرباح «أسمنت المدينة» تقفز إلى 144.11 مليون ريال في 2024
بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-09-18 الموافق 2025-03-18، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-09 الموافق 2025-04-07.