الارشيف / الاقتصاد

«إكسترا»: توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2024

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

«إكسترا»: توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسترا»: توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، أمس توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع 240 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 80 مليون سهم.

أخبار متعلقة

 

أرباح «أسمنت المدينة» تقفز إلى 144.11 مليون ريال في 2024
بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 3 ريالات، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 30%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-09-18 الموافق 2025-03-18، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-09 الموافق 2025-04-07.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا