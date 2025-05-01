شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم.. التفاصيل هنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس الأول من مايو، تراجعًا ملحوظًا في الأسواق السعودية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض سعر جرام الذهب، عيار 21، اليوم الخميس، في السعودية مسجلاً 342.25 ريال. سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الخميس، في السعودية إلى 391 ريالا. سعر جرام الذهب عيار 22 سجل سعل جرام الذهب، عيار 22، اليوم الخميس، في السعودية 342.25 ريال. سعر جرام الذهب عيار 18 سجل سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الخميس، في السعودية، 293.25 ريال. سعر جرام الذهب عيار 14 تراجع سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الخميس، في السعودية إلى 228 ريالا. سعر الذهب عيار 12 بلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الخميس، في السعودية، 195.50 ريال. أسعار الذهب اليوم في السعودية بلغ سعر أوقية الذهب في السعودية، اليوم الخميس نحو 12161.75 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 2737 ريالاً.

