شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النحاس بفعل ضعف الدولار ومخاوف المعروض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •تراجع الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية

•الأسواق في انتظار بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة



ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،لتسجل مستوى قياسي جديد في 14 عام ،بعد تجاوز حاجز 47 دولارًا للأونصة لأول مرة منذ عام 2011 ،بدعم التراجع الحالي في مستويات الدولار الأمريكي.



يدعم هذا الصعود أيضًا ، تسارع طلب تجار التجزئة باعتبار المعدن الأبيض"الفضة" مقوم بقيمة أقل بالمقارنة بأسعار الذهب التي تواصل تسجيل مستويات تاريخية جديدة.



نظرة سعرية

•أسعار الفضة اليوم:ارتفعت أسعار معدن الفضة بنسبة 2.45% إلى (47.19$) الأعلى منذ مايو 2011 ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (46.07$)، وسجلت أدنى مستوي عند (45.95$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، حققت أسعار الفضة ارتفاع بنسبة 1.95% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،بعد صدور بيانات معدلة عن التضخم الاستهلاكي فى الولايات المتحدة.



•وحققت أسعار الفضة الأسبوع الماضي ارتفاع قرابة 7% ،فى سادس مكسب أسبوعي على التوالي ،وسط طلب قوي على المعدن الأبيض.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.3% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 98.61 نقطة ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل المعادن والسلع المسعرة بالدولار الأمريكي أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي، بسبب احتمالات إغلاق الحكومة الأمريكية ،بالإضافة إلى الاحتمالات القوية لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في أكتوبر وديسمبر.



ومن أجل إعادة تلك الاحتمالات تترقب الأسواق على مدار هذا الأسبوع سلسلة من البيانات الهامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.



طلب التجزئة

في إطار البحث الذي يقوم به تجار التجزئة عن أصول مالية للتحوط من المخاطر المرتبطة بالتحول الحالي لسياسات البنوك المركزية العالمية إلى سياسات نقدية تيسيرية، يظهر أن معدن الفضة يعتبر الخيار الأمثل والأكثر مقومة بأقل تكلفة في الوقت الحالي.



والصعود الحالي فى أسعار الفضة يأتي مع انتباه تجار التجزئة بأن المعدن الأبيض يبتعد كثيرًا عن قيمته الحقيقة بالمقارنة مع معدن الذهب الذي يواصل تسجيل مستويات تاريخية جديدة.



نظرة فنية

سعر الفضة يظهر إشارات متباينة – توقعات اليوم – 29-09-2025