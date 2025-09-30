سعر النفط خام برنت يواصل نزيف الخسائر – توقعات اليوم – 30-09-2025

ارتفع سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط محاولات الزوج تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة موجة رئيسية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.

