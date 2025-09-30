سعر النحاس يستعد للارتفاع-توقعات اليوم 30-9-2025

نجح سعر النحاس بتجاوزه للحاجز المستقر عند 4.7500$ مستغلا اتحاد المؤشرات الرئيسية بتوفيرها للعزم الإيجابي خلال التداولات الأخيرة لنلاحظ استقراره حاليا قرب 4.8500$.

يتطلب من السعر تقديم إغلاق إيجابي جديد فوق الحاجز المخترق ليؤكد ذلك استعداده لتشكيل موجات صاعدة قوية وليستهدف من خلالها لمستوى 4.9500$ وصولا للهدف التالي المتمركز قرب 5.3200$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.7000$ و 4.9500$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع