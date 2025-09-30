الاقتصاد

سعر النحاس يستعد للارتفاع-توقعات اليوم 30-9-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-09-30 05:22AM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • سعر النحاس يستعد للارتفاع ويتوقع أن يصل إلى مستوى 4.9500$.
  • يجب على السعر تقديم إغلاق إيجابي فوق 4.7500$ لتأكيد استعداده للموجات الصاعدة.
  • نطاق التداول المتوقع لليوم بين 4.7000$ و 4.9500$ وتوقعات السعر هي ارتفاعية.

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

نجح سعر النحاس بتجاوزه للحاجز المستقر عند 4.7500$ مستغلا اتحاد المؤشرات الرئيسية بتوفيرها للعزم الإيجابي خلال التداولات الأخيرة لنلاحظ استقراره حاليا قرب 4.8500$.

 

يتطلب من السعر تقديم إغلاق إيجابي جديد فوق الحاجز المخترق ليؤكد ذلك استعداده لتشكيل موجات صاعدة قوية وليستهدف من خلالها لمستوى 4.9500$ وصولا للهدف التالي المتمركز قرب 5.3200$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.7000$ و 4.9500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

