شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستعد للارتفاع-توقعات اليوم 30-9-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-09-30 05:22AM UTC
- سعر النحاس يستعد للارتفاع ويتوقع أن يصل إلى مستوى 4.9500$.
- يجب على السعر تقديم إغلاق إيجابي فوق 4.7500$ لتأكيد استعداده للموجات الصاعدة.
- نطاق التداول المتوقع لليوم بين 4.7000$ و 4.9500$ وتوقعات السعر هي ارتفاعية.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
نجح سعر النحاس بتجاوزه للحاجز المستقر عند 4.7500$ مستغلا اتحاد المؤشرات الرئيسية بتوفيرها للعزم الإيجابي خلال التداولات الأخيرة لنلاحظ استقراره حاليا قرب 4.8500$.
يتطلب من السعر تقديم إغلاق إيجابي جديد فوق الحاجز المخترق ليؤكد ذلك استعداده لتشكيل موجات صاعدة قوية وليستهدف من خلالها لمستوى 4.9500$ وصولا للهدف التالي المتمركز قرب 5.3200$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.7000$ و 4.9500$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع