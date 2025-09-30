- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يتذبذب ضمن المسار الصاعد-توقعات اليوم 30-9-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-09-30 05:23AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بالرغم من ضعف تداولات سعر المؤشر الأخيرة إلا أن ثباته العام فوق دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 6590.00 وباستمرار محاولات تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سنبقى على ترجيحنا الصاعد لنتوقع مهاجمته قريبا للقمة المستقرة عند 6705.00 وبتجاوزها ستمتد التداولات نحو المحطات التاريخية الجديدة والمستقرة قرب 6755.00 و6815.00.
أما هبوط السعر دون دعم القناة الصاعدة وتقديمه لإغلاق سلبي, سيؤكد ذلك تفعيله للمسار التصحيحي الهابط ليضطر لتكبد العديد من الخسائر بانجذابه نحو 6535.00 و6485.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6630.00 و 6705.00
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع