سعر اليورو مقابل الين يتذبذب ضمن المسار الصاعد-توقعات اليوم 30-9-2025

بالرغم من ضعف تداولات سعر المؤشر الأخيرة إلا أن ثباته العام فوق دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 6590.00 وباستمرار محاولات تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سنبقى على ترجيحنا الصاعد لنتوقع مهاجمته قريبا للقمة المستقرة عند 6705.00 وبتجاوزها ستمتد التداولات نحو المحطات التاريخية الجديدة والمستقرة قرب 6755.00 و6815.00.

أما هبوط السعر دون دعم القناة الصاعدة وتقديمه لإغلاق سلبي, سيؤكد ذلك تفعيله للمسار التصحيحي الهابط ليضطر لتكبد العديد من الخسائر بانجذابه نحو 6535.00 و6485.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6630.00 و 6705.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع