الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين يتذبذب ضمن المسار الصاعد-توقعات اليوم 30-9-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر اليورو مقابل الين يتذبذب ضمن المسار الصاعد-توقعات اليوم 30-9-2025 1/2
  • سعر اليورو مقابل الين يتذبذب ضمن المسار الصاعد-توقعات اليوم 30-9-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يتذبذب ضمن المسار الصاعد-توقعات اليوم 30-9-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-30 05:23AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بالرغم من ضعف تداولات سعر المؤشر الأخيرة إلا أن ثباته العام فوق دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 6590.00 وباستمرار محاولات تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سنبقى على ترجيحنا الصاعد لنتوقع مهاجمته قريبا للقمة المستقرة عند 6705.00 وبتجاوزها ستمتد التداولات نحو المحطات التاريخية الجديدة والمستقرة قرب 6755.00 و6815.00.

 

أما هبوط السعر دون دعم القناة الصاعدة وتقديمه لإغلاق سلبي, سيؤكد ذلك تفعيله للمسار التصحيحي الهابط ليضطر لتكبد العديد من الخسائر بانجذابه نحو 6535.00 و6485.00 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6630.00 و 6705.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا