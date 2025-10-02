سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 02-10-2025

شهد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) تحركات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 1.3955، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص اختراق الزوج لتلك المقاومة، خاصة ويأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

