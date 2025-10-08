تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 08-10-2025

انخفض سعر عملة تونكوين Toncoin (TONUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من قوة وسيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما قد يكبح بشكل مؤقت من تراجع السعر على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 2.8778$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 2.6126$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط