الريبل يرتفع بأكثر من 1% مع قوة شهية المخاطرة

انخفض الدولار النيوزلندي خلال تداولات اليوم الأربعاء مقابل أغلب العملات الرئيسية عقب صدور قرار الفائدة من جانب البنك المركزي.



وكشف البنك المركزي في نيوزلندا عن قراره اليوم بخفض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.50% من 3.00% في حين أشارت توقعات المحللين إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس فقط إلى 2.75%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار النيوزلندي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 21:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.5785.



الدولار الأسترالي



ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 21:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6586.



الدولار الأمريكي



ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 98.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.06 نقطة وأقل مستوى عند 98.5 نقطة.



ويستمر إغلاق الحكومية الفيدرالي في الولايات المتحدة لليوم الثامن على التوالي حيث، وترقب الأسواق تصويت الكونجرس على مشروعي موازنتين للتمويل المؤقت، وسط استمرار الخلاف بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.



وهناك مخاوف جيوسياسية أثارت المخاوف في الأسواق ودفعت المستثمرين نحو المعدن النفيس كملاذ آمن بسبب الاضطرابات في فرنسا واليابان وأوكرانيا.



هذا، وقد أظهر محضر اجتماع اللجنة المعنية بتحديد أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الذي عُقد الشهر الماضي ونُشر يوم الأربعاء، أن معظم أعضاء اللجنة دعموا إجراء مزيد من الخفض في سعر الفائدة الرئيسي خلال هذا العام، في ظل تزايد المخاوف بشأن ارتفاع معدلات البطالة.



وأشار المحضر إلى أن غالبية مسؤولي الفيدرالي شعروا بأن خطر ارتفاع البطالة قد ازداد منذ اجتماعهم السابق في يوليو، في حين أن مخاطر ارتفاع التضخم "إما تراجعت أو لم تشهد زيادة". ونتيجة لذلك، قرر البنك المركزي خلال اجتماعه المنعقد في 16 و17 سبتمبر خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، في أول خفض له هذا العام، ليصل إلى نحو 4.1%.



ويُتوقع أن تسهم تخفيضات الفائدة التي يجريها الفيدرالي في خفض تكاليف الاقتراض تدريجيًا بالنسبة إلى القروض العقارية وقروض السيارات وتمويل الشركات، ما يُشجع على زيادة الإنفاق والنمو والتوظيف.