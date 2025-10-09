- 1/2
سعر سهم آرجان (ARGAN) يشهد عمليات جني أرباح مستحقة – توقعات اليوم – 09-10-2025
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-08
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر سهم أفالون فارما (4016) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ومدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة لاتشب بعمليات الشراء، وهو ما قد يعيق من تقدم السهم في الفترة القادمة.
لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى الدعم 129.60 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 140.60 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد