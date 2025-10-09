سعر المتحدة للتنمية (UDCD) يستعد لكسر دعم مهم – توقعات اليوم – 09-10-2025

مدد سعر سهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات (2320) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة المهم 60.90 ريال، بمصاحبة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة المذكورة 60.90 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 65.65 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد