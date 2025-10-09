الاقتصاد

تحديث توقع سعر الذهب اليوم 09-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-09 05:33AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

حافظ سعر المؤشر بتداولاته الأخيرة على الثبات السلبي دون مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمتمركز قرب 98.85 لنلاحظ تذبذبه بشكل مستمر دون محور المتوسط المتحرك 55 ليزيد ذلك من فرص تفعيله مجددا للهجوم السلبي المقترح سابقا.

 

نؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم السلبي بتداولات الفترة الحالية ليمكن السعر من تشكيل بعض الموجات السلبية لينجح بالهبوط دون 97.55 ومن ثم ليحاول الضغط على العائق المستقر قرب 96.85.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.55 و 98.80

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

