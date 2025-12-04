روسيا تحذّر من مصادرة الاتحاد الأوروبي لأصولها المجمدة

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّرت روسيا، اليوم الخميس، من مصادرة أصولها المجمدة في الاتحاد الأوروبي من أجل منح أوكرانيا مليارات الدولارات.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن أي "إجراء غير قانوني" من قبل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة سيؤدي إلى "أقسى رد فعل"، مضيفة أن موسكو تتأهب بالفعل للرد.

وعرضت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، خيارين لمنح أوكرانيا 90 مليار يورو (105 مليارات دولار أميركي) للعامين المقبلين، إما باستخدام الأصول الروسية المجمدة أو اقتراض المال من الأسواق الدولية.

أوضحت المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أنها تُفضّل "قرض تعويضات" باستخدام أصول الدولة الروسية المجمدة في أوروبا بسبب الأزمة في أوكرانيا. لكن بلجيكا، التي يوجد فيها الجزء الأكبر من تلك الأصول، عبّرت عن مجموعة من المخاوف قائلة إن المقترحات التي قُدمت لم تُعالجها بشكل مُرضٍ.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين للصحفيين "نقترح تغطية ثلثي احتياجات أوكرانيا التمويلية للعامين المقبلين. أي 90 مليار يورو. أما الباقي، فسيكون على الشركاء الدوليين".