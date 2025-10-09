شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى في شهرين مع تراجع اليورو والين تحت وطأة الاضطرابات السياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •ارتفاع الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأمريكية



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس للمرة الأولى خلال الخمسة أيام الأخيرة ،لتتخلي عن أعلى مستوياتها على الإطلاق ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية.



عزز محضر الاحتياطي الفيدرالي احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين قبل نهاية هذا العام، في انتظار الحصول على المزيد من الأدلة حول الاستمرار في تخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.0% إلى (4,001.44 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,041.06$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,043,80$).



•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء، ارتفع الذهب بنسبة 1.4% ، في رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوي تاريخي جديد عند 4,059.34 دولارًا للأونصة ، وسط طلب قوي على المعدن كملاذ آمن.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.25% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى في شهرين عند 99.10 نقطة ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



يأتي هذا الصعود وسط عمليات شراء العملة كأفضل استثمار بديل فى سوق الصرف الأجنبي ،وسط تصاعد المخاطر السياسية فى أوروبا واليابان ،بالإضافة إلى المخاوف المرتبطة بالإغلاق الحكومي فى الولايات المتحدة.



الفائدة الأمريكية

•ظهر محضر اجتماع 16-17 سبتمبر أمس الأربعاء أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي اتفقوا على أن المخاطر على سوق العمل الأمريكي قد ارتفعت بما يكفي لتبرير خفض أسعار الفائدة، لكنهم ظلوا حذرين وسط استمرار التضخم والجدل حول مدى تأثير تكاليف الاقتراض على الاقتصاد.



•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع أكتوبر مستقر حاليًا عند 95% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر عند 5%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثب استئناف صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى توالي تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال نيكوس تزابوراس، كبير محللي الأسواق في شركة ترادو: يواجه ارتفاع أسعار الذهب مقاومة، بعد الاختراق الدبلوماسي في غزة الذي قلل من تدفقات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، في حين أن تعافي الدولار الأمريكي المستمر يضعف قوة المعدن النفيس، مما يجعله عرضة لتراجعات محتملة.

وأضاف تزابوراس: مع ذلك، يظل الاتجاه الصاعد قائماً، والطريق نحو تسجيل قمم تاريخية جديدة لا يزال مفتوحاً على مصراعيه.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت بالأمس بنحو 1.43 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,014.58 طن متري.



نظرة فنية

