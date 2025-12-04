كامل إدريس يوجه برفع كفاءة قطاع التعدين

وجه رئيس مجلس الوزراء لدى لقائه اليوم بمكتبه وزير المعادن الأستاذ نورالدائم طه برفع كفاءة قطاع التعدين وتطويره وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الإقتصادية بالبلاد.

حيث بحث اللقاء نتائج زيارة وزير المعادن لولايتي نهر النيل والشمالية، ووقوفه على الأوضاع بمناطق الإنتاج، وسُبل زيادة الإنتاج بها، فضلاً عن أهمية تنويع الموارد المعدنية والدخول في شراكات إقليمية ودولية من أجل تعزيز العوائد الإقتصادية من الموارد المعدنية.

كما تناول اللقاء جهود الوزارة فيما يلي ضبط وتنظيم التعدين التقليدي ومعالجة الأضرار البيئية الناجمة عن التعدين بمناطق الإنتاج، إضافة إلى جهود الوزارة بشأن مكافحة التهريب وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

