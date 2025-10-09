سعر سهم أندر أرمور (UAA) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 09-10-2025

استقر سعر سهم شركة إلكترونيك آرتس ELECTRONIC ARTS (EA) بدون تغيير يذكر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته جني أرباح ارتفاعاته السابقة، وتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع السهم بذلك الزخم الإيجابي اللازم لمساعدته على استئناف مكاسبه القوية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة النفسي 200.00$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 220.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد