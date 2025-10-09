سعر سهم Snowflake (SNOW) يعاود الارتفاع – توقعات اليوم – 09-10-2025

تقدم قليلاً سعر سهم أندر أرمور UNDER ARMOUR (UAA) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط تحركات السهم بنطاق جانبي متأثراً بتماسك مستوى الدعم المحوري 4.78$، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يحول دون تعافي السهم، خاصة ويأتي هذا وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 4.78$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 4.03$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط