سعر الغاز الطبيعي تحت الضغط السلبي-توقعات اليوم 13-10-2025

تفاعل سعر المؤشر بتداولات يوم الجمعة مع البيانات الاقتصادية السلبية لنلاحظ تشكيله لهبوط تصحيحي قوي متكبدا خسائر كبيرة بملامسته لمستوى 45185 ومن ثم ليفتتح تداولات هذا الصباح بتشكيله لفجوة سعرية كبيرة محاولا تعويض بعض الخسائر باستقراره فوق مستوى 45720 والذي شكّل مؤخرا دعم إضافي أمام التداولات الصاعدة.

نتوقع بصمود السعر فوق الدعم الحالي وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي تشكيله لاندفاع صاعد جديد ليستهدف من خلاله لمستوى 46060 و46255 على التوالي, أما تسلله مجددا دون الدعم الإضافي وتقديمه لإغلاق سلبي سيؤكد ذلك تأثره مجددا بالسيناريو التصحيحي الهابط لنتوقع تسلله بذلك نحو 45510.

نطاق التداول المتوقع ما بين 45740 و 46160

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم