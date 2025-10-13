شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف خسائره بسبب التطورات السياسة الفرنسية والان مع بالتفاصيل

•انسحاب حزب كوميتو من الائتلاف الحاكم

•تاكايتشي تحاول تأمين الدعم البرلماني الكافي

•ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية هذا العام



تراجع الين الياباني على نطاق واسع بالسوق الأسيوية يوم الاثنين في مستهل تعاملات مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا يوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي ،ليقترب مرة أخرى من أدنى مستوى في ثمانية أشهر ،حيث لا تزال العملة اليابانية تحت الضغط السلبي بسبب التطورات السياسية المتلاحقة في رابع أكبر اقتصاد في العالم.



تلقت الزعيمة الجديدة للحزب الليبرالي الديمقراطي في اليابان"ساناي تاكايتشي" ضربة قوية بعد انسحاب حزب كوميتو الشريك التقليدي في التحالف الحاكم ،وعليه تعكف تاكايتشي حاليًا على تأمين الدعم البرلماني الكافي لتصبح أول سيدة تصل إلى سدة الحكم في اليابان.



إذا لم تنجح تاكايتشي في الحصول على دعم البرلمان ،فقد تمضي نحو حكومة أقل استقرارًا أو تدعو إلى انتخابات مبكرة ، وهو سيناريو قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الين و الأسواق اليابانية.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.75% إلى (152.28¥) ، من سعر إغلاق يوم الجمعة عند (151.13¥)، و سجل أدنى مستوى خلال تعاملات اليوم عند (151.73¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة مرتفعًا بنسبة 1.25% مقابل الدولار ،في أول خسارة في غضون الأيام السبعة الأخيرة ،بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 153.27 ينات.



•ويعد هذا الارتفاع هو أكبر مكسب يومي منذ الأول من أغسطس الماضي ،بسبب انسحاب حزب كوميتو من الائتلاف الحاكم ،بالإضافة إلى تجدد مخاوف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



•وفقد الين الأسبوع الفائت نسبة 2.5% مقابل الدولار ،في ثالث خسارة أسبوعية في غضون الشهر الأخير ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ سبتمبر 2024 ،بسبب فوز ساناي تاكايتشي في انتخابات رئاسة الحزب الحاكم في اليابان.



تطورات سياسية

قَيَّمت الأسواق بسرعة مسار الزعيمة الجديدة للحزب الليبرالي الديمقراطي في اليابان" ساناي تاكايتشي" بعد أن انسحب حزب كوميتو، الشريك التقليدي في التحالف الحاكم، يوم الجمعة، ما أثار ضربة قوية لآمالها في أن تصبح أول رئيسة وزراء للبلاد.



كان التحالف بين الحزب الليبرالي الديمقراطي و كوميتو قائمًا منذ نحو 26 عامًا، وقد وفَّر الغطاء السياسي الضروري للحكومة في البرلمان؛ لكن بعد خلافات حول تمويل الأحزاب وإخفاقات في الاستجابة إلى مطالب الحزب الصغير، أعلن كوميتو خروجه عن التحالف.



هذا الانسحاب جعل الحزب الحاكم غير قادر على تحقيق الأغلبية في كلا المجلسين، مما زاد من الشكوك حول إمكانية مرور تاكايتشي كـرئيسة وزراء ، إذ أصبح عليها الآن إقناع أحزاب أخرى بالتعاون من أجل تشكيل حكومة محترِمة في البرلمان.



الأسواق الآن تراقب بعناية ما إذا كانت تاكايتشي ستتمكّن من تأمين الدعم البرلماني الكافي أو إذا ستمضي نحو حكومة أقل استقرارًا أو انتخابات مبكرة، وهو سيناريو قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الين والأسواق اليابانية.



أراء وتحليلات

•قالت كارول كونغ، استراتيجي العملات في بنك "كومنولث أوف أستراليا" في سيدني: إن ارتفاع زوج الدولار/الين كان شبه متواصل، ويبدو أنه لا شيء قادر على إيقاف هذا الصعود غير عمليات جني الأرباح.



•وأضافت كونغ: على المدى القريب، قد يشكل تأكيد تعيين تاكايتشي رئيسةً للوزراء واجتماع بنك اليابان في أكتوبر العامل المحفز التالي لمزيد من الضعف في الين الياباني، خاصةً إذا أكدت تاكايتشي مواقفها المتساهلة في السياسة المالية والنقدية، وأشار البنك المركزي إلى أنه لا يعتزم رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.



•قال كارل شاموتا، كبير استراتيجيي السوق في كورباي في تورنتو: أصبح المتداولون أكثر تشككًا في قدرة إدارة تاكايتشي على تمرير التحفيز المالي، ومقاومة خطط بنك اليابان لتشديد السياسة النقدية.



•وأضاف شاموتا: هذا يعكس ديناميكيات التضخم الكامنة في اليابان، والحقيقة هي أن الأسر اليابانية تطالب بالتغيير لأن التضخم يصل إلى مستويات مرتفعة.



الفائدة اليابانية

•عقب فوز تاكايتشي ،تراجع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع أكتوبر من 60% إلى 25%.



•وأشارت سوق مقايضة الين إلى احتمال بنسبة 41% لرفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، بانخفاض عن 68% قبل انتخابات الحزب الحاكم في اليابان.



نظرة فنية

