سعر اليورو مقابل الدولار يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 17-10-2025

انخفض قليلاً سعر سهم إعمار للتطوير (EMAARDEV) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليسارع السهم في جني أرباحه واكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليرتكز السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 13.90 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 15.60 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد