الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستأنف سلسلة خسائره – توقعات اليوم – 17-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستأنف سلسلة خسائره – توقعات اليوم – 17-10-2025 1/2
  • سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستأنف سلسلة خسائره – توقعات اليوم – 17-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستأنف سلسلة خسائره – توقعات اليوم – 17-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-17 01:55AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وقد نجح خلال تلك التحركات تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استمرار توارد الإشارات السلبية منها، في ظل تأثره بالدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير وتأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير.

 

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 6-10 أكتوبر 2025

 

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

 

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، ، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا

اشترك عبر تيليجرام
 

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (6-10 3 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا