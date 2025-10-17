سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستأنف سلسلة خسائره – توقعات اليوم – 17-10-2025

شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وقد نجح خلال تلك التحركات تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استمرار توارد الإشارات السلبية منها، في ظل تأثره بالدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير وتأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير.

