تكنولوجيا: هونر تطلق MagicPad 3 Pro أول لوحي بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 وأقوى بديل لآيباد برو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هونر عن جهازها اللوحي الجديد Honor MagicPad 3 Pro، الذي يُقدم كمنافس قوي وأقل تكلفة لآيباد برو من آبل. يأتي الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الأول من نوعه في فئة الأجهزة اللوحية، مع شاشة IPS مقاس 13.3 إنش تدعم معدل تحديث 165 هرتز، مما يجعله واحدًا من أقوى الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد. يتميز بتصميم نحيف يصل سمكه إلى 5.73 مم (أو 5.79 مم حسب الاختلافات الطفيفة)، قريبًا من سمك آيباد برو، لكنه أقل تكلفة بكثير، حيث يبدأ سعره من 3799 يوان صيني (حوالي 533 دولارًا أمريكيًا)، مع توفره أولاً في الصين ولا تفاصيل بعد عن الإصدار الدولي.

يأتي إطلاق MagicPad 3 Pro في سياق استراتيجية هونر لتعزيز فئتها اللوحية، حيث يركز على تقديم أداء فائق بتكلفة منخفضة مقارنة بالمنافسين، مع التركيز على الاستخدام المهني والإبداعي. يعمل الجهاز بنظام Honor MagicOS 10 المُحسَّن للأجهزة اللوحية، الذي يدعم المهام المتعددة بحرية تشبه سطح المكتب، حيث يمكن ترتيب النوافذ والتطبيقات بمرونة كاملة. يأتي الجهاز بلونين رئيسيين (أسود وأبيض)، مع دعم إكسسوارات منفصلة مثل قلم Honor Magic Pencil 3 وغطاء لوحة مفاتيح مع تراك باد، مما يجعله خيارًا مثاليًا للطلاب والمبدعين.

يتميز MagicPad 3 Pro بشاشة IPS مقاس 13.3 إنش بدقة 3200×2136 بكسل، مع سطوع يصل إلى 1100 شمعة ومعدل تحديث 165 هرتز لتجربة سلسة في الألعاب والتصفح. يعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5، الذي يوفر أداءً قويًا يجعله أحد أقوى الأجهزة اللوحية بنظام اندرويد، مع خيارات ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت وتخزين يصل إلى 512 جيجابايت. البطارية سعة 12450 مللي أمبير تدعم شحنًا سريعًا يصل إلى 70 واط عبر منفذ USB-C، مما يضمن استخدامًا طويل الأمد. أما الكاميرات، فتشمل كاميرا أمامية 9 ميجابيكسل للمكالمات والتصوير السلفي، وكاميرا خلفية رئيسية 13 ميجابيكسل للاستخدامات العامة، ومقاوم للغبار والماء جزئيًا، مع دعم للذكاء الاصطناعي في المهام اليومية مثل التحرير والترجمة.

بالمقارنة مع آيباد برو، يقدم MagicPad 3 Pro سمكًا مشابهًا (5.73 مم مقابل سمك آيباد برو النحيف)، لكنه يعتمد على لوحة IPS بدلاً من OLED لخفض التكلفة، مع أداء أقوى في المهام المتعددة بفضل Snapdragon 8 Elite Gen 5 مقابل معالج M4 في آيباد. يصل سعر الإصدار الأعلى (16 جيجابايت رام + 512 جيجابايت تخزين) إلى 4699 يوان (حوالي 660 دولارًا)، مما يجعله خيارًا جذابًا لمن يبحثون عن بديل قوي دون إنفاق مبالغ طائلة. الجهاز متاح للطلب الآن في الصين، مع شحن يبدأ في نوفمبر 2025، ومن المتوقع توسيع التوفر العالمي قريبًا.

