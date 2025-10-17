تكنولوجيا: هونر تطلق Magic8 Pro وMagic8 بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 وزر AI مخصص وامكانيات مميزة بسعر يبدأ من 560 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة هونر سلسلة هواتفها الجديدة Honor Magic8 Pro وHonor Magic8، اللذين يعتمدان على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 المتقدم، مع ميزة فريدة تمثل زر AI مخصص على الجانب للوصول السريع إلى وظائف الذكاء الاصطناعي. هذه السلسلة تمثل تطورًا ملحوظًا عن سلسلة Magic7 السابقة، حيث تركز على دمج الذكاء الاصطناعي في التصوير والترجمة الفورية، مع تحسينات في حماية العين مثل تقنية PWM بتردد 4320 هرتز لتقليل الوميض وتعديل الإضاءة حسب الإيقاع البيولوجي. الجهازان متاحان الآن للطلب في الصين، مع بدء الشحن في نوفمبر 2025، ويتنافسان مع هواتف مثل Samsung Galaxy S25 وGoogle Pixel 9 بأسعار تنافسية تبدأ من 560 دولارًا.

يأتي الإعلان في سياق استراتيجية هونر لتعزيز مكانتها في سوق الهواتف الرائدة، حيث يقدم Magic8 Pro كإصدار فاخر بمواصفات أعلى، بينما يُقدم Magic8 كخيار أكثر اقتصادية مع بعض التنازلات الطفيفة. كلا الجهازين يعتمدان على نظام MagicOS 9 المبني على أندرويد 15، مع دعم لتحديثات طويلة الأمد، وتصميم نحيف يبرز زر AI الذي يتيح تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي والترجمة اللحظية دون الحاجة إلى فتح التطبيقات.

يتميز كلا الهاتفين بتصميم نحيف وأنيق، مع زر AI مخصص على الجانب الأيمن يسمح بالوصول السريع إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل تحرير الصور التلقائي أو الترجمة في الوقت الفعلي. يأتي Magic8 Pro بأربعة ألوان جذابة: أسود، أبيض، أخضر، ووردي، بينما يقتصر Magic8 على أسود وأبيض. الشاشتان OLED الكبيرتان (6.8 إنش للـPro و6.78 إنش للأساسي) يدعمان سطوعًا قصوى يصل إلى 5000 نيت، مع معدل تحديث 120 هرتز، مما يجعلهما مثاليين للألعاب والمشاهدة في الإضاءة القوية. كما تشمل الميزات حماية العين المتقدمة، التي تقلل من الإجهاد البصري مقارنة بالمنافسين.

يعتمد كلا الجهازين على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، الذي يوفر أداءً أعلى بنسبة 45% في المهام اليومية مقارنة بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 في سلسلة Magic7، مع دعم قوي للذكاء الاصطناعي. يدعم Magic8 Pro خيارات ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت (مع LPDDR5X) وتخزين يصل إلى 1 تيرابايت (UFS 4.0)، بينما يقتصر Magic8 على 12 جيجابايت للذاكرة العشوائية و512 جيجابايت تخزين كحد أقصى. هذا يجعل الـPro خيارًا مثاليًا للمستخدمين الثقيلين في التحرير والألعاب.

تُعد الكاميرات أحد أبرز التحسينات، حيث يأتي كلا الجهازين بنظام ثلاثي رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل للكاميرا الرئيسية (مع تثبيت بصري OIS)، وكاميرا واسعة الزاوية 50 ميجابيكسل، وكاميرا تليفوتو 50 ميجابيكسل. يبرز Magic8 Pro بتكبير بصري 3.5x (باستخدام عدسة بيريسكوب)، بينما يقتصر Magic8 على 3x، مع دعم للتصوير الليلي المتقدم والفلاتر الذكية. الكاميرا الأمامية 50 ميجابيكسل تدعم تسجيل فيديو 4K، مما يجعل الجهازين مثاليين للمحتوى الاجتماعي والمهني.

يحتوي Magic8 Pro على بطارية سعة 5850 مللي أمبير تدعم شحنًا سلكيًا 100 واط (كامل في 30 دقيقة) ولاسلكيًا 80 واط، بينما يأتي Magic8 ببطارية 5300 مللي أمبير مع شحن سلكي 66 واط ولاسلكي 50 واط. هذه الميزات تضمن يومًا كاملاً من الاستخدام، خاصة مع تحسينات الذكاء الاصطناعي لإدارة الطاقة.

يأتي الجهاز بشاشة OLED مقاس 6.8 إنش لـMagic8 Pro (دقة 1280×2800، 120 هرتز، سطوع 5000 نيت)، و6.78 إنش لـMagic8 (دقة 1224×2800، نفس المواصفات الأخرى)، مع حماية للعين (PWM 4320 هرتز). يعتمد كلا الجهازين على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع رام LPDDR5X (12/16 جيجابايت للـPro، 12 جيجابايت للأساسي) وتخزين UFS 4.0 (حتى 1 تيرابايت للـPro). النظام الخلفي ثلاثي 50 ميجابيكسل (رئيسية مع OIS، واسعة الزاوية، تليفوتو 3.5x للـPro أو 3x للأساسي)، مع كاميرا أمامية 50 ميجابيكسل تدعم 4K. البطارية 5850 مللي أمبير للـPro (شحن 100 واط سلكي/80 واط لاسلكي)، و5300 مللي أمبير للأساسي (66 واط سلكي/50 واط لاسلكي). يعملان بـMagicOS 9 على أندرويد 15، مع زر AI مخصص، مقاومة IP68، مكبرات صوت ستيريو، ودعم 5G، وألوان متعددة. يبدأ سعر Magic8 Pro من 5499 يوان صيني (حوالي 770 دولار)، وMagic8 من 3999 يوان (حوالي 560 دولار)، وهما إصدار محدود في الصين مع خطط للتوسع العالمي لاحقًا.

المصدر