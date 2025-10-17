شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس بانتظار العزم الإيجابي-توقعات اليوم 17-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-10-17 05:33AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
لا يزال سعر النحاس مفتقرا للعزم الإيجابي ليضطر لتأجيل الهجوم الصاعد المنتظر سابقا وليستمر بتقديم تداولات جانبية بتذبذبه مؤخرا قرب 4.9000$, نكرر التنويه إلى أهمية صمود التداولات حاليا فوق الدعم الإضافي المستقر عند 4.7500$ ولنبقى بانتظار تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل ذلك مهمة تجاوزه للعائق المستقر قرب 5.0600$ ومن ثم ليبدأ بتسجيل بعض المكاسب باندفاعه نحو 5.2000$ و5.3200$ على التوالي.
أما تعرض السعر لضغوط سلبية جديدة وتسلله دون الدعم الحالي قد يجبره ذلك على تشكيل بعض التداولات التصحيحية ليتكبد بذلك خسائر لحظية بتسلله نحو 4.6200$ وصولا لمحور المتوسط المتحرك 55 المستقر قرب 4.4000$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.7500$ و 5.2000$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم