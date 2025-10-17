سعر اليورو مقابل الين يتحرك ببطء-توقعات اليوم 17-10-2025

لا يزال سعر الزوج مفتقرا للعزم الإيجابي حتى هذه اللحظة ليضطر لتشكيل تذبذب جانبي جديد باستقراره حاليا قرب مستوى الدعم المتمثل بمستوى 201.70, يشكل هذا الدعم مفتاح تحديد الاتجاه المتوقع للتداولات القريبة لنتوقع بثباته تحفيز المسار الصاعد والذي قد يستهدف مجددا لمستوى 202.55 وصولا للحاجز المستقر قرب 203.85.

أما كسر السعر للدعم الحالي وتقديمه لإغلاق سلبي أدناه سيجبره ذلك على تفعيل المسار التصحيحي الهابط من جديد ليضطر لتكبد خسائر إضافية بانجذابه نحو 201.10 وصولا للدعم التالي المتمركز عند 200.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 201.70 و 203.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم