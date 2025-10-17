الاقتصاد

سعر الغاز الطبيعي يستمر بالهبوط-توقعات اليوم 17-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-17 05:36AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

فقد سعر المؤشر بتداولات يوم أمس العزم الإيجابي نتيجة لهبوط مؤشر ستوكاستيك بشكل حاد واستقراره قرب مستوى 20 ليجبره ذلك على تشكيل موجات سلبية جديدة ليضغط من خلالها على مستوى الدعم المستقر عند 23970.00.

 

مواصلة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي سيزيد فرص كسر السعر للدعم الحالي ليفتح ذلك باب استئنافه للهجوم التصحيحي ولنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 23790.00 وصولا لمحور المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 23680.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 23790.00 و 24175.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

