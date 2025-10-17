سعر الغاز الطبيعي يستمر بالهبوط-توقعات اليوم 17-10-2025

فقد سعر المؤشر بتداولات يوم أمس العزم الإيجابي نتيجة لهبوط مؤشر ستوكاستيك بشكل حاد واستقراره قرب مستوى 20 ليجبره ذلك على تشكيل موجات سلبية جديدة ليضغط من خلالها على مستوى الدعم المستقر عند 23970.00.

مواصلة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي سيزيد فرص كسر السعر للدعم الحالي ليفتح ذلك باب استئنافه للهجوم التصحيحي ولنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 23790.00 وصولا لمحور المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 23680.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 23790.00 و 24175.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض