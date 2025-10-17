تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 17-10-2025

حافظ سعر الزوج على استقراره ضمن محاور القناة الهابطة متأثرا بثبات المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 1.0720 لنلاحظ تشكيله مؤخرا لهبوط حاد متجاوزا بذلك مستوى الدعم الإضافي المستقر عند 1.0655 واستقراره قرب 1.0625 ليحقق بذلك الأهداف السلبية المقترحة سابقا.

نشير إلى أن استمرار تذبذب السعر دون الدعم الإضافي المكسور وبتقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي الإضافي, فإن هذه العوامل تدعونا للتمسك بالترجيح الهابط والذي قد يستهدف قريبا لمحطات سلبية جديدة قد تبدأ من 1.0605 وصولا لدعم القناة الممتد نحو 1.0575.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.0605 و 1.0655

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض