تحديث توقع سعر الفضة اليوم 17-10-2025

تعرض سعر المؤشر لضغوط سلبية جديدة بوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع ليجبره ذلك على استئناف المحاولات السلبية المقترحة سابقا ليقترب حاليا من الهدف السلبي الأول المستقر عند 97.80.

نكرر التنويه إلى أن الثبات العام دون المقاومة المستقرة عند 99.25 وباتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي خلال الفترة الحالية, سيزيد ذلك من فعالية المسار الهابط لنتوقع استهداف السعر لمحطات سلبية إضافية بانجذابه قريبا نحو 97.55 و96.85 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.55 و 98.35

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض