سعر Abbott Laboratories (ABT) يعاني من ضغط تركيبة فنية سلبية – توقعات اليوم – 17-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-17 13:45PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استقر سعر سهم Abbott Laboratories (ABT) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط تأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 133.35$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 120.50$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
