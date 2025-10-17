سعر سهم DOCUSIGN (DOCU) يتقدم قليلاً بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 17-10-2025

ارتفع قليلاً سعر سهم DOCUSIGN, INC (DOCU) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 67.30$، ما أكسبه المزيد من الزخم الإيجابي، ولكن يظل السهم بالرغم من ذلك يعاني من الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 67.30$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 59.80$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط