سعر سهم ENPHASE ENERGY (ENPH) يظهر إشارات ضعف ملحوظة – توقعات اليوم – 17-10-2025

تراجع سعر سهم ENPHASE ENERGY, INC (ENPH) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، وتداولاته حول محور متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يشكل مقاومة ديناميكية تحول دون فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 43.25$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 29.90$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط