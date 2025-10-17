الاقتصاد

ريبل (XRPUSD) يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 17-10-2025

2025-10-17 13:47PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استقر سعر سهم Nu Holdings Ltd. (NU) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه للضغط السلبي في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره دون سعر 15.16$، ليستهدف مستوى الدعم 14.08$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

