أرباح البنك الأهلي السعودي ترتفع إلى 6.47 مليار ريال بالربع الثالث من عام 2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الحزب الليبرالي الديمقراطي سيشكل ائتلافًا مع حزب الابتكار الياباني

•تحسن شهية المخاطرة في أسواق المال العالمية



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليواصل التحرك في المنطقة السلبية لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى في أسبوعين ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وبعد تطورات سياسية مهمة في اليابان تقرب بشدة "ساناي تاكايتشي" من رئاسة الحكومة اليابانية.



أصبحت تاكايتشي "المؤيدة للتحفيز المالي والنقدي" كمرشحة شبه مؤكد لتولي رئاسة وزراء اليابان ،خاصة بعد حصولها بحسب التقارير الإعلامية على دعم سياسي حاسم لهذا المنصب.



أفادت وكالة كيودو بأن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بزعامة تاكايتشي وحزب الابتكار الياباني سيعززان تحالفهما اليوم الاثنين. ومن المقرر إجراء تصويت برلماني لاختيار رئيس وزراء غداً الثلاثاء.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.4% إلى ( 151.20¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (150.62¥)، و سجل أدنى مستوى عند (150.34¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة منخفضًا بنسبة 0.15% مقابل الدولار ،في أول خسارة في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى في قرابة أسبوعين عند 149.37 ينات.



•وحقق الين الياباني الأسبوع المنصرم ارتفاع بنحو 0.35% مقابل الدولار ،في ثاني مكسب أسبوعي في غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وسط حالة عدم اليقين السياسي في اليابان.



تطورات سياسية

ذكرت وكالة "كيودو" أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وحزب الابتكار الياباني يستعدان لتعزيز تحالفهما رسميًا اليوم الاثنين، في خطوة تهدف إلى تأمين الأغلبية داخل البرلمان قبل التصويت المرتقب لاختيار رئيس الوزراء الجديد غداً الثلاثاء.



كانت ساناي تاكايتشي، التي تسعى لأن تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ اليابان، قد واجهت خطرًا سياسيًا كبيرًا بعد الانفصال المفاجئ عن حزب كوميتو، الشريك التقليدي في الائتلاف الحاكم منذ أكثر من 26 عامًا، في وقت سابق من الشهر الجاري.



ومع ذلك، يبدو أن التحالف الجديد مع حزب الابتكار الياباني، المعروف بتوجهاته اليمينية المتشددة، قد يمنح تاكايتشي دفعة قوية نحو السلطة، نظرًا لتقارب رؤى الحزبين بشأن القضايا الاقتصادية والدفاعية، بما في ذلك دعم السياسة النقدية التيسيرية وزيادة الإنفاق العسكري لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.



تحسن شهية المخاطرة

تأثر الين الياباني أيضًا بتراجع الطلب على عملات الملاذ الآمن ،وسط تحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية ،في ظل هدوء التوترات التجارية بين بكين وواشنطن إلى حد ما، وتراجع المخاوف بشأن البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة.



الفائدة اليابانية

•صرح محافظ بنك اليابان، أويدا، الأسبوع الماضي ، أن البنك المركزي الياباني لا يزال مستعدًا لرفع سعر الفائدة الرئيسي إذا ازدادت احتمالية تحقق توقعاته للنمو و التضخم.



•عقب تعليقات أويدا :ارتفع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع أكتوبر من 25% إلى 35%.



•وأشارت سوق مقايضة الين إلى احتمال بنسبة 50% لرفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، بارتفاع من 41% قبل تعليقات أويدا.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

