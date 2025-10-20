تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 20-10-2025

ارتفع قليلاً سعر عملة بيبي Pepe (PEPEUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، ليلامس السعر بارتفاعاته الأخيرة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يشكل عائقاً يقلص من فرص تعافي السعر بشكل مستدام على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.00000796$، ليستهدف مستوى الدعم 0.00000631$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط