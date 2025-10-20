الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 20-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-20 12:12PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع قليلاً سعر عملة بيبي Pepe (PEPEUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، ليلامس السعر بارتفاعاته الأخيرة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يشكل عائقاً يقلص من فرص تعافي السعر بشكل مستدام على المدى القريب.

 

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.00000796$، ليستهدف مستوى الدعم 0.00000631$.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

