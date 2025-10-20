تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 20-10-2025

ارتفع سعر عملة شيبا اينو (SHIBUSDT) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لتصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ليلامس السعر بارتفاعه الأخير مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السعر، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.000011282، ليستهدف مستوى الدعم 0.000009234.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط