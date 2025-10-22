سعر الدولار مقابل الين يشهد جني أرباح مستحق – توقعات اليوم – 22-10-2025

استقر سعر النفط الخام (Crude Oil) على مكاسب محدودة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد أن نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي، ما منحه زخماً مؤقتاً ساعده على تحقيق تلك الارتفاعات الطفيفة، هذا التحرك الصاعد يعكس محاولات السوق لاستعادة بعض الزخم الإيجابي بعد فترة من الضعف النسبي في الأداء.

ومع ذلك لا يزال السعر يواجه مقاومة قوية عند مستوى 57.80$، وهو حاجز محوري يحد من استمرار التعافي، خاصة في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج عن تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، كما تبقى هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير واضحة، مع استمرار تحركات السعر بمحاذاة خط ميل سلبي يؤكد ضعف الزخم الصاعد الحالي.

