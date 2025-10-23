- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 23-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-23 12:22PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض قليلاً سعر عملة أيوتا (IOTAUSDT) بتداولاته اللحظية الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، وقد جاء انخفاض السعر الأخير بعدما نجح في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به.
لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.1508، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.1278.
الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط