سعر سهم جيتلاب (GTLB) يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 24-10-2025

انزلق سعر سهم بلاكستون BLACKSTONE INC (BX) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تأثره بكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 162.70$، ليستهدف مستوى الدعم 145.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط