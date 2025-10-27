تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 27-10-2025

تراجع سعر عملة هيدرا Hedera (HBARUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 0.17091، ليستهدف مستوى المقاومة 0.19559.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد