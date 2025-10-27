الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 27-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-27 12:13PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر عملة هيدرا Hedera (HBARUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 0.17091، ليستهدف مستوى المقاومة 0.19559.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد

