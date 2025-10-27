تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 27-10-2025

انخفض قليلاً سعر عملة MyNeighborAlice (ALICEUSDC) بتداولات شبه جانبية ضيقة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة فرعية هابطة على المدى القصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسعر.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.369، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.264.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط