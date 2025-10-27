الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 27-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-27 12:13PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض قليلاً سعر عملة MyNeighborAlice (ALICEUSDC) بتداولات شبه جانبية ضيقة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة فرعية هابطة على المدى القصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسعر.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.369، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.264.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

