سعر البتكوين (BTCUSD) يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 28-10-2025

تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) قليلاً خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، محافظاً على تداولاته قرب مستوى المقاومة المفصلي 61.75$، والذي لا يزال يشكل حاجزاً أمام استكمال الصعود، ويحاول السعر حالياً تكوين قاع صاعد جديد يمكن أن يشكل قاعدة دعم تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاختراق تلك المقاومة لاحقاً.

ويأتي هذا التراجع الطفيف في إطار موجة تصحيحية صاعدة تسيطر على المدى القصير، مدعومة باستقرار الأسعار أعلى متوسطها المتحرك البسيط لفترة 50، إلى جانب استمرار توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ما يعزز فرص استئناف الصعود في حال ثبات الدعم 60.25$.

