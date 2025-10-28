سعر سهم الزامل للصناعة (2240) يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 28-10-2025

واصل سعر سهم شركة الزامل للإستثمار الصناعي (2240) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد حالياً بمهاجمة مقاومته الحالية عند سعر 35.30 ريال، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 35.30 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 40.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد