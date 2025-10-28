سعر سهم المتقدمة (2330) يهاجم مقاومة محورية – توقعات اليوم – 28-10-2025

صعد سعر سهم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (2330) بقوة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 37.00 ريال، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، كما يأتي هذا الارتفاع بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد مكاسبه على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 37.00 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي له عند سعر 40.40 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد